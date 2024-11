V Bruslju o prihodnosti evropske konkurenčnosti

Bruselj, 28. novembra - Ministri in državni sekretarji v vladah članic EU, pristojni za področje konkurenčnosti, notranjega trga in industrijske politike, so na prvem dnevu zasedanja Sveta EU za konkurenčnost razpravljali predvsem o zagotavljanju konkurenčnosti EU in njenih članic v prihodnosti. V tem vidijo tudi eno od osrednjih nalog nove Evropske komisije.