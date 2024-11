SKS: Pogovor z novinarji-avtorji o angažiranem pisanju in knjigi danes

Ljubljana, 28. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je pod okriljem Založbe UMco potekal pogovor pod naslovom Pisanje o angažiranih/ustvarjalnih temah za vse generacije, na katerem so ob Samu Ruglju sodelovali Vesna Milek, Boštjan Videmšek in Lucijan Zalokar. Rugelj je vse tri označil za novinarje, ki so hkrati tudi avtorji uspešnih knjižnih del.