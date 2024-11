Letošnje srečanje parkeljnov treh dežel v Podkorenu z več novostmi

Rateče, 29. novembra - Turizem Kranjska Gora drevi ob 18. uri v Podkorenu znova pripravlja tradicionalno srečanje parkeljnov treh dežel, poimenovano Ognjeni spektakel. Sodelovalo bo 30 skupin in več kot 500 parkeljnov. Letošnja novost so vstopnina, vstopne točke in možnost ogleda parkeljnov s tribune.