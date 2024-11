Državna sekretarka Kegljevič Zagorc danes ob porečjih na Gorenjskem

Medvode, 28. novembra - Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc se je danes mudila ob porečjih Poljanske in Selške Sore, Sore, Kokre in Save. V Medvodah se je srečala s predstavniki občin, skupaj so pregledali opravljeno delo na vodotokih, so sporočili z ministrstva.