Vrh Fifine lestvice nespremenjen, Slovenija izgubila tri mesta

Ljubljana, 28. novembra - Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila novo lestvico. Na njej ni drastičnih sprememb, kar zadeva sam vrh. Argentina še vedno vodi pred Francijo, Španijo, Anglijo in Brazilijo. Portugalska in Nizozemska sta napredovali za eno mesto in sta šesta in sedma. Slovenija je izgubila tri mesta in je 55.