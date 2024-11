Evropski parlament pozval k ponovitvi parlamentarnih volitev v Gruziji

Strasbourg/Tbilisi, 28. novembra - Evropski poslanci so danes zavrnili izid oktobrskih parlamentarnih volitev v Gruziji zaradi domnevnih nepravilnosti in pozvali k ponovitvi volitev v roku enega leta. Opozorili so na nazadovanje demokracije v državi in Evropsko unijo pozvali k uvedbi sankcij proti številnim gruzijskim politikom, tudi premierju Irakliju Kobahidzeju.