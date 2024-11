Varstveno delovni center Tončke Hočevar odprl novo stanovanjsko enoto

Ljubljana, 28. novembra - Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja, je danes uradno odprl novo stanovanjsko enoto, ki so jo poimenovali Hiša pod hribom. V novi stanovanjski enoti zaenkrat biva šest uporabnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.