Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu pozivi k odpravi neenakosti

Ljubljana, 1. decembra - Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Moje zdravje, moja izbira, moja pravica in v ospredje postavlja pravico do zdravja za vse. Svetovna zdravstvena organizacija na ta dan poziva svetovne voditelje, naj se z odpravljanjem neenakosti, ki ovirajo napredek pri odpravljanju aidsa, zavzemajo za pravico do zdravja.