Veszprem do osme, Wisla Plock do druge zmage v ligi prvakov

Ljubljana, 28. novembra - Rokometaši madžarskega Veszprema so dosegli osmo zmago v ligi prvakov in zanesljivo vodijo v skupini A. V devetem krogu so na domačih tleh zanesljivo premagali Eurofarm Pelister iz Bitole s 33:26. Poljska Wisla iz Plocka je v tej skupini dosegla drugo zmago, doma je bila boljša od danske Fredericie s 30:21.