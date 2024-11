Slovenci letos za posamezen spletni nakup v povprečju namenili manj denarja

Ljubljana, 28. novembra - Za posamezen spletni nakup so Slovenci letos namenili povprečno 56 evrov, kar je 10 evrov manj kot lani. Tako kot lani so mesečno opravili dva do tri nakupe prek spleta, je pokazala raziskava Akosa o nakupnih navadah. Skoraj polovica anketiranih na spletu najpogosteje kupuje oblačila in obutev.