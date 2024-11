Steklarna Hrastnik z naložbami v nadaljnje zmanjšanje emisij

Hrastnik, 28. novembra - V Steklarni Hrastnik so danes predstavili vizijo, po kateri želijo do leta 2030 za polovico zmanjšati skupne emisije ogljikovega dioksida. K temu bo prispevala tudi hibridna peč, ki lahko za segrevanje stekla namesto fosilnih goriv uporablja tudi čisto električno energijo in bo tako prispevala k razogličenju evropske steklarske industrije.