V Sežani razstava abstraktnih krajin Klementine Golija

Sežana, 28. novembra - V Kosovelovem domu Sežana so odprli razstavo akademske slikarke Klementine Golija. Razstavo, ki bo na ogled do 5. januarja, so poimenovali Nova dimenzija po ciklu slik z istim naslovom, ki je začel nastajati v letošnjem letu in je zdaj prvič razstavljen prav v Sežani, so sporočili iz kulturnega doma.