V celjski bolnišnici novembra opravili osem operacij na odprtem srcu

Celje, 28. novembra - V celjski bolnišnici so od vzpostavitve novega oddelka za kardiokirurgijo, ki je delo pričel 13. novembra, opravili osem operacij na odprtem srcu, sta danes na novinarski konferenci povedala direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić in v. d. predstojnika oddelka Tomaž Klokočovnik. Prihodnji teden naj bi operirali še štiri do pet bolnikov.