Statistiki bodo objavili podatke o inflaciji

Ljubljana/Luxembourg, 29. novembra - Slovenski in evropski statistiki bodo danes objavili novembrske podatke o inflaciji. Oktobra je bila letna inflacija v Sloveniji ničelna in s tem najnižja v EU, za november se močnejši skok ne zdi zelo verjeten. Evrska inflacija je medtem oktobra pospešila na dva odstotka in naj bi bila po napovedih tudi v naslednjih mesecih spet začasno višja.