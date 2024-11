DZ vnovič potrdil zakon o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 28. novembra - DZ je danes s 50 glasovi za in 26 proti vnovič potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026. Nanj so državni svetniki izglasovali veto, ker je DZ v postopku sprejemanja proračuna za leto 2025 potrdil dopolnilo, s katerim so jim v korist onkološkega inštituta odvzeli nekaj manj kot pol milijona evrov.