SKS: Na Založniški akademiji gostili francoskega raziskovalca evropskih knjigarn

Ljubljana, 28. novembra - Na Založniški akademiji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so gostili francoskega raziskovalca in profesorja z univerze v Lyonu Davida Piovesana, ki je predstavil stanje na področju knjigarn po Evropi. Raziskovalec, nekaj časa tudi sam knjigarnar, je obiskal več kot 20 evropskih držav ter primerjal trende v razumevanju knjige in njene prodaje.