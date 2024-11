Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 28. novembra - Popoldne bo pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob katerem lahko rosi. Pozno popoldne in proti večeru bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V drugem delu noči se bo delno razjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bo marsikje nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do -5, ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V petek bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: v noči na soboto bodo ponekod na vzhodu rahle krajevne padavine. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: nad severnim delom srednje in nad vzhodno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta se od severa bliža Alpam in bo oslabljena zvečer hitro prešla Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah od severa pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: popoldne bo pretežno oblačno. Prehodno bo rahlo deževalo na jugu Avstrije, zvečer pa tudi na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške. V petek bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja.

Biovreme: danes bo vremenska obremenitev naraščala in bo nato v noči na petek spet popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje ugoden.