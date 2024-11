Hrvaški Tisak načrtuje prenehanje distribucije za tiskane publikacije

Zagreb, 28. novembra - Vodilni distributer tiskanih publikacij in največja maloprodajna veriga kioskov na Hrvaškem Tisak bo opustil distribucijo tiskovin, so potrdili za hrvaški portal Index. Še vedno jih bodo sicer prodajali na svojih prodajnih mestih. Hrvaško novinarsko društvo je opozorilo na uničujoče posledice te odločitve za tiskane medije in novinarsko stroko.