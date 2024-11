Karitas opozarja na revščino zaposlenih in nezadostno oskrbo starejših

Ljubljana, 28. novembra - Slovenska karitas opozarja, da se Evropa srečuje z velikimi problemi, kot so naravne nesreče in vojne, vseeno pa ne smemo pozabiti na revne in izključene. "Eden izmed velikih problemov je revščina zaposlenih, drugi pa oskrba starejših. Na teh področjih je v vsej Evropi kar nekaj mankov," je poudaril generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.