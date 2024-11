Pred sto leti se je poslovil Giacomo Puccini

Firence, 29. novembra - Pred sto leti se je na današnji dan poslovil italijanski skladatelj Giacomo Puccini. Kot glasbeni dramatik je poleg Giuseppeja Verdija in Gioachina Rossinija obveljal za enega največjih italijanskih opernih komponistov. Njegova dela, kot so La Boheme, Tosca in Madame Butterfly, so še danes stalnica vseh velikih opernih hiš po svetu.