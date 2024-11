Ljubljanska borza: Indeks dopoldne pri izhodišču

Ljubljana, 28. novembra - Večjih sprememb indeksa SBI TOP na Ljubljanski borzi v dopoldanskem trgovanju ni. Ob 11.30 je bil osrednji borzni kazalnik tik pod izhodiščem. Najbolj prometne so vnovič delnice NLB in Krke, prve so na izhodiščnem tečaju, druge pa se nekoliko cenijo. Občutno medtem ob sicer skromnem prometu pridobivajo delnice Cinkarne Celje.