Pritiski na delavske predstavnike se stopnjujejo, veliki upi v nova pravila

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 30. novembra - Sindikati so zadnja leta beležili porast pritiskov na sindikalne zaupnike, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so našteli več kot 30 primerov odpovedi delovnega razmerja tem zaposlenim. V tej luči si v ZSSS in Pergamu veliko obetajo od dodatne zaščite delavskih predstavnikov, ki je v veljavi od 16. novembra.