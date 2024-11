Polona Juh in Saša Tabaković premierno v predstavi Prah na temo sprememb

Ljubljana, 29. novembra - Igralca Polona Juh in Saša Tabaković bosta na Poljanski 73a nocoj premierno uprizorila predstavo Prah, nastalo po besedilih Eve Mahkovic, Doriana Šilca Petka in Harolda Pinterja. Uprizoritev v režiji Šilca Petka se dotika tem samopoškodovanja, spolnega nasilja, smrti bližnjega in smrti živali. Nastala je v produkciji Društva Dveh.