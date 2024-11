Policija kazensko ovadila očeta, ki je na OŠ Šentjernej fizično obračunal z učencem

Novo mesto, 28. novembra - Policija je po zaključeni preiskavi na tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper očeta, ki je 12. septembra na Osnovni šoli (OŠ) Šentjernej fizično obračunal z enim izmed učencev. Ovaden je zaradi nasilništva nad učencem in učiteljico, ki je posegla vmes, so za STA potrdili na Policijski upravo Novo mesto.

12. septembra je namreč oče enega od učencev OŠ Šentjernej prišel v prostore šole ter pred razredom fizično napadel in večkrat udaril enega izmed romskih učencev, ki naj bi se pred tem sporekel z njegovim sinom. Pretepanje je poskušala preprečiti učiteljica, ki pa je bila pri tem tudi sama žrtev nasilja.

Dogodek je med drugim sprožil protest krajanov, ki so na shodu konec septembra očeta učenca podprli, ob tem pa opozorili na domnevno nasilje, ki naj bi ga bili posamezni učenci deležni s strani nekaterih romskih učencev. Ob tem so bili kritični do vodstva šole, ki da naj bi nasilje pometalo pod preprogo.

Učitelji in vodstvo šole pa so očitke zavrnili. Ravnatelj Aljoša Šip je v izjavi za javnost navedel, da so dogodek, tako kot vse druge, obravnavali v skladu s predpisi in protokoli, ki veljajo v teh primerih.

Da do takih dogodkov ne bi prihajalo, so v šoli tudi okrepili šolsko svetovalno službo in pedagoški kader, ki se usmerjeno ukvarja z romskimi učenci in učenkami ter tako razbremeni učeče učitelje in učiteljice, je navedel.