Boštjan Kline končal športno pot

Ljubljana, 28. novembra - Slovenski alpski smučar Boštjan Kline se je po temeljitem premisleku in posvetovanju z zdravniki in strokovnimi sodelavci na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) odločil, da zaključi svojo športno pot, so sporočili iz SZS. Kline je leta 2017 je med drugim zmagal na smuku v norveškem Kvitfjellu in je bil dvakrat mladinski svetovni prvak.