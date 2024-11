V Namibiji zaradi težav na voliščih podaljšali glasovanje

Windhoek, 28. novembra - V Namibiji, kjer so bili volivci v sredo pozvani na predsedniške in parlamentarne volitve, se je zaradi organizacijskih težav glasovanje ponekod podaljšalo še ure po predvidenem zaprtju volišč in nadaljevalo do davi. Pred volišči so se vile dolge vrste volivcev, ki so želeli oddati svoj glas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.