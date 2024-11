DZ po vetu vnovič potrdil dva davčna zakona

Ljubljana, 28. novembra - DZ je po odložilnem vetu državnega sveta vnovič potrdil noveli zakona o dohodnini in zakona o davku na dodano vrednost (DDV). Ponovno odločanje so zahtevali državni svetniki, ki nasprotujejo nekaterim določbam, ker se jim zdijo diskriminatorne ali neugodne za zavezance. Tokrat so bili potrebni glasovi večine vseh poslancev.