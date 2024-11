Konec tedna pri trojanskih predorih zaprta polovica štajerske avtoceste

Ljubljana, 28. novembra - Štajerska avtocesta bo zaradi vzdrževalnih del od petka zvečer do ponedeljka zjutraj zaprta na odseku med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru, so napovedali v Darsu. Zapora bi morala veljati že minuli konec tedna, a je bila zaradi slabega vremena prestavljena. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Avtocesta bo na odseku pri trojanskih predorih proti Mariboru zaprta od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. ure. Zaprti bodo tudi priključki Trojane, in sicer uvoz ter izvoz proti Mariboru in uvoz proti Ljubljani, Blagovica, natančneje uvoz proti Mariboru, in Vransko, izvoz proti Mariboru.

Sanacijska in vzdrževalna dela bodo po zagotovilih Darsa potekala neprekinjeno 24 ur v vseh vremenskih pogojih.

Zaradi stalnih prometnih obremenitev je ta avtocestni odsek redno potreben vzdrževalnih del, ki jih predvsem v predorih ni mogoče izvesti ob prometu. Takšne vikend zapore so tako pogoste, predvsem v zadnjih tednih.

Pri tem so tako 12. in 13. oktobra kot 26. in 27. oktobra so ob vikend zapori avtoceste na istem območju predvsem ob sobotah nastajali tudi dolgi zastoji pri Vranskem oziroma že med Šentrupertom in Vranskim ter tudi na vzporedni regionalni cesti. V smeri Ljubljane je bil odsek ob koncu tedna zaprt tudi pred tremi tedni.

Tudi tokrat pristojni pričakujejo občasne zastoje.