Srbska opozicija v znak protesta znova blokira stavbo novosadskega sodišča

Novi Sad, 28. novembra - Novosadska opozicija danes znova blokira stavbo tamkajšnjega sodišča in državnega tožilstva. Protestirajo zaradi aktivistov, ki so jih oblasti priprle po velikem protestu zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji in zaradi nasilnega ravnanja policije v primeru pridržanega 74-letnega aktivista Ilije Kostića, poročajo srbski mediji.