Na Kopah z brezplačno nočno smuko začenjajo zimsko sezono

Slovenj Gradec, 28. novembra - Na največjem koroškem smučišču, na Kopah, danes ob 18. uri z brezplačno nočno smuko začenjajo novo zimsko sezono. Tudi zahodno Pohorje je namreč nedavno pobelil sneg, dodatno so tudi zasneževali in tako drevi odpirajo progi Pungart in Sedlo. V petek in soboto načrtujejo odprtje nove sezone še z glasbenimi gosti.