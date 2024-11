Dnevnik: Zaključena glavna obravnava za Aleša Krošlja, obtoženega uboja mame

Ljubljana, 28. novembra - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so v sredo zaključili glavno obravnavno v sojenju Alešu Krošlju iz Kočevja, ki ga obtožnica bremeni uboja 67-letne mame konec prejšnjega leta. Tožilstvo zanj predlaga devet let in šest mesecev zapora, obramba oprostilno sodbo. Izrek sodbe bo naslednji teden, poroča Dnevnik.