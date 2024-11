Singapur, 28. novembra - Cene nafte so se danes rahlo znižale. Navzdol so jih potisnili podatki o povečanju ameriških naftnih zalog, na drugi strani pa jih podpira zmanjšanje bojazni glede težav v dobavah, potem ko sta Izrael in gibanje Hamas sklenila premirje, na spletni strani poroča agencija Reuters.