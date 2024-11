Dallas brez poškodovanega Dončića ugnal New York

Dallas, 28. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali New York Knicks s 129:114, zvezdnik domačih Luka Dončić še vedno ne igra. Denver Nuggets so s 122:103 v Salt Lake Cityju ugnali Utah Jazz, drugega slovenskega reprezentanta v NBA Vlatka Čančarja prav tako zaradi poškodbe ni bilo v ekipi zmagovitih gostov.