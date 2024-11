Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so predvsem v pričakovanju objave podatkov o inflaciji v ZDA, pretehtale pa so tudi grožnje novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o visokih carinah na uvožene izdelke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.