SKS: Umetna inteligenca obvladuje besedila in znanje

Ljubljana, 28. novembra - V okviru Slovenskega knjižnega sejma so na pogovoru Ali bo umetna inteligenca pisala kot Cankar? v sredo gostili vodjo projekta Povejmo Simona Kreka, raziskovalca Marka Grobelnika in Saša Dolenca ter pisatelja Miho Mazzinija. Predstavili so projekt ljubljanske univerze Povejmo, umetno inteligenco pa postavili v okvir vdora v vsakdanje življenje.