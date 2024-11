Kumer in Gajšek na srečanju v Premogovniku Velenje

Velenje, 27. novembra - Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek sta danes sodelovala na izredni seji sveta delavcev in sindikata Premogovnika Velenje. Namen seje je bil seznanitev socialnih partnerjev družbe z najaktualnejšim dogajanjem glede prihodnosti premogovnika.