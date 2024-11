Slovenija v VS ZN ponovno pozvala k pravičnemu miru v Ukrajini

New York, 27. novembra - Vojna v Ukrajini se v zadnjih nekaj mesecih nevarno stopnjuje in potrebujemo mir, ki spoštuje mednarodno pravo in temelji na ustanovni listini ZN, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini dejala namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič. Posebno skrb je izrazila glede varnosti ukrajinskih civilnih jedrskih objektov.