NSi opozicijske poslance povabila k sopodpisu interpelacije zoper ministra Poklukarja, obeta se zadostno število podpisov

Ljubljana, 27. novembra - V NSi so pripravili interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja in jo v sopodpis ponudili poslancem SDS ter nepovezanim poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu, so potrdili za STA. Logar, Kaloh in Irgl bodo prispevali svoje podpise, s tem pa bi torej NSi z osmimi poslanci lahko zbrala potrebnih 10 podpisov za vložitev.