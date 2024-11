SKS: V sklopu fokusa hrvaške literature predstavljena romana Dinota Pešuta in Zorana Ferića

Ljubljana, 27. novembra - Na velikem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so v sklopu Države v fokusu - Hrvaške gostili hrvaška pisatelja Dinota Pešuta in Zorana Ferića, ki sta spregovorila o svojih romanih Očetov sinko in Potujoče gledališče. Oba avtorja sta snov črpala v družinskih odnosih, Ferić je predstavil več generacij, Pešut pa odnos med očetom in sinom.