Policisti preverjali potencialno grožnjo, a je šlo zgolj za nepremišljeno ravnanje

Brežice, 27. novembra - Brežiški policisti so bili v torek obveščeni, da so zaposleni v eni od izobraževalnih ustanov našli list papirja, na katerem je bila vsebina, ki bi lahko pomenila potencialni varnostni dogodek. Prve ugotovitve pa kažejo, da ni šlo za neposredno grožnjo, ampak nepremišljeno ravnanje zaradi pritegnitve pozornosti, so danes pojasnili na PU Novo mesto.