RTVS naj bi konec leta sklenila z 2,5 milijona evrov primanjkljaja

Ljubljana, 27. novembra - Celotni prihodki Radiotelevizije Slovenija so v prvih desetih mesecih znašali 122,43 milijona evrov, celotni odhodki pa 122,70 milijona evrov. Odhodki so bili tako večji od prihodkov za približno 270.000 evrov. Zavod pričakuje, da bodo leto končali s primanjkljajem v višini 2,5 milijona evrov, ne pa v višini štiri milijone evrov, kot so načrtovali.