SKS: Slovensko-nemški prevodi so kakovostni

Ljubljana, 27. novembra - Na Založniški akademiji Slovenskega knjižnega sejma so na pogovoru Slovenska književnost v Nemčiji gostili nemško pisateljico, prevajalko in novinarko Marie Luise Knott, ki je letos za literarno kritiko prejela nemško nagrado Johanna Heinricha Mercka. Pisateljica meni, da so slovensko-nemški prevodi kakovostni, slovenska literatura pa dobra.