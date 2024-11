Šoštanjski svetniki o osnutku zakona o zapiranju Premogovnika

Šoštanj, 27. novembra - Svetniki Občine Šoštanj so se danes seznanili z osnutkom zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Med drugim zahtevajo, da se izkopavanje premoga ne konča pred letom 2033, kar je skladno z nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje takšnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, so sporočili.