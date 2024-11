Velenjski svetniki z vrsto pomislekov glede predloga zakona za Teš

Velenje, 27. novembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji izredni seji izrazili vrsto pomislekov glede s strani vlade dan prej predstavljenega najnovejšega predloga zakona, s katerim naj bi država uredila nadaljnje delovanje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in ga je vlada preimenovala v zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga.