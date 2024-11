Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 27. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,20 odstotka. Promet je dosegel 3,39 milijona evrov. Daleč najbolj prometne so bile delnice Krke, katerih vrednost je ostala na izhodišču. Podražile so se delnice Cinkarne, Petrola, NLB in Luke, pocenile pa delnice Save Re.