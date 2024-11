Predsednica DZ ima popolno zaupanje in podporo poslancev Svobode

Ljubljana, 27. novembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ima popolno zaupanje in podporo poslanske skupine Svoboda, je ob napovedi predloga SDS za njeno razrešitev dejal namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi. Podporo so ji izrazili tudi v koalicijski Levici, v SD so prepričani, da ta manever SDS ne bo razbil koalicije.