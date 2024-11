V Snoviku bo do leta 2026 zrasel hotel

Kamnik, 30. novembra - V Termah Snovik bodo do leta 2026 zgradili hotel z 72 sobami, ki bo tako kot že njihova obstoječa ponudba sledil filozofiji nemškega hidro- in fitoterapevta Sebastiana Kneippa. Investicija je ocenjena na 22 milijonov evrov in vključuje tudi širitev velnes in kongresnih zmogljivosti, so sporočili iz družbe Terme Snovik-Kamnik.