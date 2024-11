Nekdanjega albanskega premierja Berisho izpustili iz hišnega pripora

Tirana, 27. novembra - Nekdanjega albanskega predsednika in premierja Salija Berisho so danes izpustili iz hišnega pripora, je sporočilo posebno sodišče za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Berishi so hišni pripor odredili decembra lani, ker se ni pojavil na sodišču v zvezi s preiskavo korupcije.