Rusija izgnala dva sodelavca nemške televizije ARD

Berlin/Moskva, 27. novembra - Rusija je danes sporočila, da je izgnala dva sodelavca nemške javne radiotelevizije ARD v Moskvi. Pri regionalni podružnici televizijske hiše so potrdili, da morata dopisnik ARD in član tehničnega osebja do sredine decembra zapustiti Rusijo. V Moskvi so pojasnili, da gre za odgovor na izgon ruskih novinarjev iz Nemčije.