Na konferenci globalnega učenja o vlogi učiteljev pri učenju o celostnem razumevanju miru

Ljubljana, 27. novembra - Učenci so danes soočeni z mnogimi negotovostmi, zato je naloga učiteljev, da jim nudijo varnost, ustvarjajo varne prostore, omogočajo vključevanje in skrbijo za njihovo dobrobit, je na deveti nacionalni konferenci globalnega učenja v organizaciji Društva Humanitas, poudarila glavna govorka konference Mari Annne Okkolin, so sporočili iz društva.